Maryland’s primary election day isn’t until June 2026, but in races for state and local offices in Montgomery County, the fields have already taken shape.

All eyes will be on the race to be the next Montgomery County executive. Three high-profile County Council members are already jockeying for the Democratic nomination, which in this deep-blue county all but assures victory in the November general election.

Only one of the County Council’s four at-large members is running for reelection, and the openings have already attracted a crowd. Nearly a dozen candidates are vying for the four seats.

The race for three District 39 state delegate seats will be another one to watch. A team of incumbents has recruited a new candidate to join their campaign slate in an attempt to edge out their firebrand colleague.

And the county sheriff’s race has emerged as especially contentious, with a challenger claiming the current sheriff has created a “toxic environment.”

The Banner has compiled a list that includes candidates who’ve filed with the State Board of Elections, announced their campaigns through press releases or made their candidacy known to Banner reporters.

Candidates who announce their campaigns or file with the State Board of Elections in the coming months will be promptly added to this list.

County executive

County Council

At-large

District 1

District 2

District 3

District 4

District 5

District 6

District 7

State legislature

District 9

Senator

Delegate 9A

District 14

Senator

Delegate

District 15

Senator

Delegate

District 16

Senator

Delegate

District 17

Senator

Delegate

District 18

Senator

Delegate

District 19

Senator

  • Benjamin Kramer (incumbent), Democrat

Delegate

District 20

Senator

Delegate

District 39

Senator

Delegate

Sheriff

State’s Attorney