Maryland’s primary election day isn’t until June 2026, but in races for state and local offices in Montgomery County, the fields have already taken shape.
All eyes will be on the race to be the next Montgomery County executive. Three high-profile County Council members are already jockeying for the Democratic nomination, which in this deep-blue county all but assures victory in the November general election.
Only one of the County Council’s four at-large members is running for reelection, and the openings have already attracted a crowd. Nearly a dozen candidates are vying for the four seats.
The race for three District 39 state delegate seats will be another one to watch. A team of incumbents has recruited a new candidate to join their campaign slate in an attempt to edge out their firebrand colleague.
And the county sheriff’s race has emerged as especially contentious, with a challenger claiming the current sheriff has created a “toxic environment.”
The Banner has compiled a list that includes candidates who’ve filed with the State Board of Elections, announced their campaigns through press releases or made their candidacy known to Banner reporters.
Candidates who announce their campaigns or file with the State Board of Elections in the coming months will be promptly added to this list.
County executive
- Mithun Banerjee, Democrat, mithunbanerjee.com
- Evan Glass, Democrat, evanglass.com
- Celeste C. Iroha, Democrat, celesteiroha.com
- Will Jawando, Democrat, willjawando.com
- Andrew Friedson, Democrat, andrewfriedson.com
- Shelly Skolnick, Republican
County Council
At-large
- Prabu Selvam, Democrat, prabuselvam.com
- Karla Silvestre, Democrat, karlasilvestre.com
- Steve Solomon, Democrat, votestevesolomon.com
- Christa Tichy, Democrat, christatichy.com
- Muhammad Arif Wali, Democrat, votearifwali.com
- Marc Elrich, Democrat, marcelrich.org
- Scott Goldberg, Democrat, votescott.org
- Jeremiah Pope, Democrat, popeforcouncil.org
- Fatmata Barrie, Democrat, fatmatabarrie.com
- Josie Caballero, Democrat, joesieformaryland.com
- Laurie-Anne Sayles (incumbent), Democrat, sayles4moco.com
District 1
- Drew Morrison, Democrat, morrisonforcouncil.com
- Julie Yang, Democrat, julieyang.org
- Debbie Spielberg, Democrat, debbiespielberg.org
District 2
- Marilyn Balcombe (incumbent), Democrat, marilynbalcombe.com
District 3
- Ricky Fai Mui, Republican, rickyfmui.com
- Izola Shaw, Democrat, izola4progress.org
District 4
- Kate Stewart (incumbent), Democrat, votekatestewart.com
District 5
- Kristin Mink (incumbent), Democrat, kristinmink.com
District 6
- Natali Fani-González (incumbent), Democrat, nataliforcouncil.com
District 7
- Sharif Hidayat, Democrat, Facebook page
- Dawn Luedtke (incumbent), Democrat, dawnluedtke.com
State legislature
District 9
Senator
- Katie Fry Hester (incumbent), Democrat, katiefryhester.com
Delegate 9A
- Chao Wu (incumbent), Democrat, chaowu.org
- Natalie Ziegler (incumbent), Democrat, nataliefordelegate.com
District 14
Senator
- Craig Zucker (incumbent), Democrat, craigzucker.com
Delegate
- Matt Post, Democrat, mattpostformd.com
- Anne Kaiser (incumbent), Democrat, annekaiser.com
- Bernice Mireku-North (incumbent), Democrat, mirekunorth.com
District 15
Senator
- Brian Feldman (incumbent), brianjfeldman.com
Delegate
- Linda Foley (incumbent), Democrat, foleyfor15.com
- David Fraser-Hidalgo (incumbent), Democrat, fraserfor15.org
- Lily Qi (incumbent), Democrat, lilyqi.com
District 16
Senator
- Sara Love (incumbent), Democrat, saralove4md.com
Delegate
- Tazeen Ahmad, Democrat, tazeenformaryland.com
- Marc Korman (incumbent), Democrat, marckorman.com
- Sarah Wolek (incumbent), Democrat, votesarahwolek.com
- Teresa Saavedra Woorman (incumbent), Democrat, teresawoorman.com
District 17
Senator
- Cheryl Kagan (incumbent), Democrat, cherylkagan.org
Delegate
- Julie Palakovich Carr (incumbent), Democrat, juliepalakovichcarr.com
- Ryan Spiegel (incumbent), Democrat, ryanspiegel.com
- Joe Vogel (incumbent), Democrat, joevogel.org
District 18
Senator
- Jeff Waldstreicher (incumbent), Democrat, jeffwaldstreicher.com
Delegate
- Aaron M. Kaufman (incumbent), Democrat, aaronkaufmand18.com
- Emily Shetty (incumbent), Democrat, emilyshetty.com
- Jared Solomon (incumbent), Democrat, solomonformd.com
District 19
Senator
- Benjamin Kramer (incumbent), Democrat
Delegate
- Vaughn Stewart (incumbent), Democrat, Facebook page
- Charlotte Crutchfield (incumbent), Democrat, voteforcharlotte.com
District 20
Senator
- Will Smith (incumbent), Democrat, willsmithformaryland.com
Delegate
- Lorig Charkoudian (incumbent), Democrat, lorigd20.com
- David Moon (incumbent), Democrat, davidmoon.us
- Jheanelle K. Wilkins (incumbent), Democrat, jheanellewilkins.com
District 39
Senator
- Nancy King (incumbent), Democrat, friendsofnancyking.com
Delegate
- Gabriel Acevero (incumbent), Democrat, Facebook page
- Lesley J. Lopez (incumbent), Democrat, Facebook page
- Amar Mukunda, Democrat, mukundaformaryland.com
- Greg Wims (incumbent), Democrat, gregwims.com
- Robert T. Wu, Democrat, voterobwu.com
Sheriff
- Will Milam, Democrat, willmilam.com
- Maxwell Cornelius Uy (incumbent), Democrat, maxuy4sheriff.com
State’s Attorney
- John McCarthy, Democrat, Facebook page
